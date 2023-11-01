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Від мін та вибухівки загинули сотні цивільних, фото: «Хмарочос»

Кількість загиблих від мін цивільних назвали у Держспецслужбі транспорту (ІНФОГРАФІКА)

1 лис 2023, 18:39
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В Україні за час, що минув від початку повномасштабного російського вторгнення, стався 561 інцидент, пов’язаний з мінами та вибухонебезпечними залишками війни.


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Постраждали 835 цивільних, з яких 264 загинули і 571 людина отримала травми. Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляє прес-служба Державної спеціальної служби транспорту.

Зазначається, що відповідні інциденти відбулися:

  • у полях — 145;
  • на дорогах — 125;
  • на подвір’ях — 117;
  • у лісах — 91;
  • в районі водойм — 30;
  • у приміщеннях — 53.

У відомстві закликають громадян неухильно дотримуватись правил мінної безпеки та не ігнорувати встановлені позначення про потенційну небезпеку.

Спеціальна стрічка, знаки «Небезпечно міни!». «Стоп міни!», червоні прапорці в землі — все це попереджає про те, що території небезпечні. Не ігноруйте їх! Якщо натрапили на вибухонебезпечний чи підозрілий предмет — телефонуйте 101 або 102, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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