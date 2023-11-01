От мин и взрывчатки погибли сотни гражданских, фото: «Хмарочос»

https://racurs.ua/n188912-kolichestvo-pogibshih-ot-min-grajdanskih-nazvali-v-gosspecslujbe-transporta-infografika.html

Ракурс

В Україні за час, що минув від початку повномасштабного російського вторгнення, стався 561 інцидент, пов’язаний з мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

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Постраждали 835 цивільних, з яких 264 загинули і 571 людина отримала травми. Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляє прес-служба Державної спеціальної служби транспорту.

Зазначається, що відповідні інциденти відбулися:

у полях — 145;

на дорогах — 125;

на подвір’ях — 117;

у лісах — 91;

в районі водойм — 30;

у приміщеннях — 53.

У відомстві закликають громадян неухильно дотримуватись правил мінної безпеки та не ігнорувати встановлені позначення про потенційну небезпеку.