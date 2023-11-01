Количество погибших от мин гражданских назвали в Госспецслужбе транспорта (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n188912-kolichestvo-pogibshih-ot-min-grajdanskih-nazvali-v-gosspecslujbe-transporta-infografika.htmlРакурс
В Україні за час, що минув від початку повномасштабного російського вторгнення, стався 561 інцидент, пов’язаний з мінами та вибухонебезпечними залишками війни.
Постраждали 835 цивільних, з яких 264 загинули і 571 людина отримала травми. Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляє прес-служба Державної спеціальної служби транспорту.
Зазначається, що відповідні інциденти відбулися:
- у полях — 145;
- на дорогах — 125;
- на подвір’ях — 117;
- у лісах — 91;
- в районі водойм — 30;
- у приміщеннях — 53.
У відомстві закликають громадян неухильно дотримуватись правил мінної безпеки та не ігнорувати встановлені позначення про потенційну небезпеку.
Спеціальна стрічка, знаки «Небезпечно міни!». «Стоп міни!», червоні прапорці в землі — все це попереджає про те, що території небезпечні. Не ігноруйте їх! Якщо натрапили на вибухонебезпечний чи підозрілий предмет — телефонуйте 101 або 102, — наголошують у відомстві.