В Николаевской области комбайн подорвался на мини, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n188909-kombayn-podorvalsya-na-boepripase-na-nikolaevschine-foto.html

Ракурс

На Миколаївщині внаслідок підриву комбайна на невідомому боєприпасі травмовано двох чоловіків.

.

Подія сталася у полі на околиці міста Снігурівка Баштанського району. Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті вибуху постраждали двоє людей:

у чоловіка 1967 року народження — травматична ампутація двох ніг;

чоловіка 1961 року народження було госпіталізовано до медичного закладу для встановлення ступеня травмування. Після обстеження він від госпіталізації відмовився.

У ДСНС наголошують, що мінна небезпека на деокупованих територіях досить висока.

Будь-який необачний крок може стати причиною трагедії, — наголошують у відомстві. — Боєприпаси, залишені окупантами, можуть знаходиться всюди.

Зазначається, що трапляються випадки, коли такі вибухові пристрої детонують не після першого «контакту», а на другий, а то й третій раз.

Фіксувались випадки, коли автівки проїжджали польовою дорогою декілька раз і боєприпас при цьому не детонував, а потім, в якийсь момент вибухав. Були випадки, коли аграрії обробили поле, засіяли, а коли збирали врожай наїжджали на залишені в землі вибухонебезпечні предмети, й ті детонували, — наголошують у ДСНС.

У відомстві закликають в разі виявлення предметів, ззовні схожих на боєприпаси, телефонувати на спецлінії 101 або 102.