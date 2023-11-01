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Рашисты формируют новые подразделения росгвардии, фото: госдума рф

Рашисты формируют из вагнеровцев подразделения по борьбе с украинскими партизанами — ЦНС

1 ноя 2023, 16:30
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Російські загарбники формують нові підрозділи росгвардії для проведення «контрдиверсійних заходів» на тимчасово окупованих територіях.


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Основне завдання цих підрозділів — «протидиверсійні заходи» на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Табір для майбутніх підрозділів обладнують під Воронежем. До складу угруповань увійдуть терористи з неіснуючого вже «пвк «вагнер» та новобранці. Наметове містечко розраховано на 10 тисяч чоловік, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за інформацією, отриманою від місцевих жителів, новобранці та колишні вагнерівці повинні будуть прибувати на бойове злагодження та формування нових підрозділів після 3 листопада.

Источник: Ракурс


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