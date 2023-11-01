Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение сил врага, скриншот видео

Неудачную попытку наступления рашистов показали ВСУ (ВИДЕО)

1 ноя 2023, 15:54
999

Відео, котре показує відбиття чергової атаки рашистів на позиції українських військових, сьогодні, 1 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.


.

Ось що буває, коли ворог вирішив провести штурмові дії… Його просто знищили Князівські воїни! — вказано в описі відео. — Бо таки — вміємо, можемо, переможемо!

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров