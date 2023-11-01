Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение сил врага, скриншот видео
Неудачную попытку наступления рашистов показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188907-neudachnuu-popytku-nastupleniya-rashistov-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Відео, котре показує відбиття чергової атаки рашистів на позиції українських військових, сьогодні, 1 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
.
Ось що буває, коли ворог вирішив провести штурмові дії… Його просто знищили Князівські воїни! — вказано в описі відео. — Бо таки — вміємо, можемо, переможемо!
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...