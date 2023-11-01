Знищення сил ворога, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n188907-nevdalu-sprobu-nastupu-rashystiv-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Відео, котре показує відбиття чергової атаки рашистів на позиції українських військових, сьогодні, 1 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

.

Ось що буває, коли ворог вирішив провести штурмові дії… Його просто знищили Князівські воїни! — вказано в описі відео. — Бо таки — вміємо, можемо, переможемо!

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.