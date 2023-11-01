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Невдалу спробу наступу рашистів показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188907-nevdalu-sprobu-nastupu-rashystiv-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Відео, котре показує відбиття чергової атаки рашистів на позиції українських військових, сьогодні, 1 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
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Ось що буває, коли ворог вирішив провести штурмові дії… Його просто знищили Князівські воїни! — вказано в описі відео. — Бо таки — вміємо, можемо, переможемо!
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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