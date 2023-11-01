У Софії Київській пояснили, чому замовили реставрацію куполів за 80 млн гривень

https://racurs.ua/ua/n188906-u-sofiyi-kyyivskiy-poyasnyly-chomu-zamovyly-restavraciu-kupoliv-za-80-mln-gryven.html

Ракурс

Держава витратить майже 80 млн грн на реставрацію покрівлі та позолоту куполів і хрестів Софійського собору у Києві.

.

У соцмережах почали критикувати таку ініціативу витрачання грошей під час війни. Адже, на думку багатьох, набагато ефективніше на ці кошти закупити зброю для потреб ЗСУ.

Національний заповідник «Софія Київська» відреагував на скандал. Там наполягають, що у будь-який час куполи собору та хрести на них можуть завалитись.

У «Софії Київській» наголосили, що вкрай незадовільний стан даху, конструктивів і куполів Софійського собору в Києві став не просто проблемою для музею, а й загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки, яка входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Заповідник останніми роками неодноразово ставив перед Мінкультом питання про необхідність виконання таких робіт, але через брак фінансування ситуація тільки погіршувалась.

Це призвело до того, що 14 січня 2022 року під час різкого погіршення погодних умов з поривами вітру з південно-східної бані Софійського собору впав хрест, що багато хто сприйняв як «недобрий знак», який віщував велику війну.

Завдяки меценатам хрест вдалося відновити та повернути на своє місце, але оскільки всі хрести Софії були встановлені приблизно в той самий час, то і їхній стан викликає велике занепокоєння.

Софійський собор є однією з найцінніших пам’яток України та входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.