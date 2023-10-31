Пограничники из минометов ликвидировали российскую пехоту. Фото: Генштаб ВСУ

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Бої на Бахмутському напрямку для російських окупантів приносять великі втрати.

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Українські військові на цій ділянці фронту успішно знищують, як ворожу бронетехніку, так і живу силу противника. Зокрема, з мінометів було знищено ворожий опорний пункт. Майстерно відпрацювали прикордонники. Про це 31 жовтня повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що спершу підрозділ противника вистежила армійська аеророзвідка, яка й передала координати ДПСУ. Всього кількох артилерійських мін вистачило, щоб зруйнувати фортифікаційні споруди окупантів та ліквідувати їх самих.

Нагадаємо, російські Telegram-канали повідомили про знищення в Україні першого батальйону «Атал» 1251-го мотострілецького полку Збройних сил росії. Колону техніки цього підрозділу у неділю, 29 жовтня, вразила ракета з HIMARS. Батальйон, який складався із мобілізованих жителів Чувашії, зазнав великих втрат — 120 окупантів загинули або дістали поранення. Також було повністю знищено десяток автомобілів.