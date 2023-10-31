Зеленский предложил ВРУ расторгнуть консульское соглашение с россией. Фото:

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Ракурс

Розірвати консульську угоду між Україною та росією пропонує Верховній Раді президент Володимир Зеленський.

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Глава держави сьогодні, 31 жовтня, вніс до парламенту відповідний проект закону під № 0231. Ініціатором законопроекту виступив сам Зеленський. Відповідна інформація вже з’явилася на офіційному порталі ВРУ.

Текст документа на сайті парламенту поки відсутній. Проект закону передано на розгляд керівництву Ради.

Як відомо, консульська угода регулює консульські відносини між державами. Цей документ між Україною та росією був підписаний у січні 1993 року, а запрацював у листопаді 1995 року. Угода регулювала питання відкриття консульств, призначення і допущення глав консульських установ, а також консульські функції.

Нагадаємо, 26 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб. Це був останній крок для початку перемовин про членство України в Євросоюзі.