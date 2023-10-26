Президент підписав закон про політично значущих осіб - це останній крок для початку перемовин України з ЄС

https://racurs.ua/ua/n188716-prezydent-pidpysav-zakon-pro-politychno-znachuschyh-osib-ce-ostanniy-krok-dlya-pochatku.html

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Президент України підписав закон про політично значущих осіб — останній крок для початку перемовин про членство України в ЄС.

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Про підписання закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб Володимир Зеленський повідомив під час традиційного вечірнього відеозвернення 26 жовтня.

Цей закон додає сили фінансовому моніторингу життя ключових державних посадовців і народних депутатів. І його ухвалення є чітким сигналом того, наскільки серйозно Україна сприймає завдання приєднатися до Європейського Союзу та зробити роботу своїх державних інституцій справді чистою, — зазначив він.

Законопроект № 9269-д про фінмоніторинг чиновників — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року. Під програму МВФ зав’язана інша міжнародна фінансова допомога для держави.

Крім того, ухвалення законопроєкту необхідне було для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей і пов’язані особи (наприклад, ділові й бізнес-партнери).

Довічний статус PEP не означає, що колишніх чиновників будуть посилено перевіряти до кінця життя, обіцяв голова НБУ Андрій Пишний.

Головна новація закону: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Точніше рік плюс «ризикорієнтований підхід»

Одночасно законопроект посилює відповідальність субєктів первинного моніторингу (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.