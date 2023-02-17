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Ракурс
Рашисты установили в Мелитополе дополнительную башню GSM-связи

В Мелитополе рашисты установили башню мобильной связи, чтобы прослушивать жителей

17 фев 2023, 09:29
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У Мелітополі, місті Запорізької області, яке з лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, місцеві жителі продовжують чинити явний спротив ворогу.





Не в силах виявити патріотів за допомогою погроз і підкупу, окупанти вирішили їх підслухати. Про це сьогодні, 17 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За даними Генштабу у поки що окупованому Мелітополі виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв’язку, встановленої противником, — зазначає Федоров. — За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM операторів.

Крім того, окупанти намагаються перевести жителів на єдиних інтернет-провайдера і мобільного оператора:

  • два тижні тому зупинили роботу найбільшого місцевого провайдера «Медіана», щоб змусити людей перезаключити договори з російським монополістом «Мир телеком», якому передали «Медіану». Перезаключити договір можна лише з паспортом;
  • анонсували про створення єдиного оператора мобільного зв’язку окремо для всіх окупованих територій.

Рашисти посилюють контроль над жителями в окупації і можуть в один момент відключити їх від засобів зв’язку, — наголошує Федоров.

Источник: Ракурс


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