У Мелітополі рашисти встановили вежу мобільного зв’язку, щоб прослуховувати жителів

Рашисти встановили в Мелітополі додаткову вежу GSM-зв’язку

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Ракурс

У Мелітополі, місті Запорізької області, яке з лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, місцеві жителі продовжують чинити явний спротив ворогу.

Не в силах виявити патріотів за допомогою погроз і підкупу, окупанти вирішили їх підслухати. Про це сьогодні, 17 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За даними Генштабу у поки що окупованому Мелітополі виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв’язку, встановленої противником, — зазначає Федоров. — За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM операторів.

Крім того, окупанти намагаються перевести жителів на єдиних інтернет-провайдера і мобільного оператора:

два тижні тому зупинили роботу найбільшого місцевого провайдера «Медіана», щоб змусити людей перезаключити договори з російським монополістом «Мир телеком», якому передали «Медіану». Перезаключити договір можна лише з паспортом;

анонсували про створення єдиного оператора мобільного зв’язку окремо для всіх окупованих територій.