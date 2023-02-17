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Ракурс
Команда інструкторів з Ірану прибула до Луганська, фото: «Радіо Свобода»

До окупованого Луганська прибули іранські інструктори з БПЛА — Генштаб ЗСУ

17 лют 2023, 08:51
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До тимчасово окупованого рашистами Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану — для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів.





Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, за інформацією Генштабу ЗСУ, рашисти заманюють до своїх лав так званих «гастарбайтерів», щоб поповнювати втрати в живій силі.

Так, нещодавно, нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан, — зазначається в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, нещодавно поблизу Луганська виявили поховання найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» — загалом 42 могили чоловіків, які ніхто не відвідує.

Джерело: Ракурс


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