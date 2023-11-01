Последствия российского авиаудара, фото: Александр Прокудин

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Ракурс

Росіяни знищили ще один заклад освіти на Херсонщині — дитсадок на Бериславщині.

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Про це сьогодні, 1 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Такий вигляд нині має дитсадок в одному з населених пунктів Бериславського району, — зазначив Прокудін, опублікувавши відповідне фото. — На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби.

У прес-службі ДСНС Херсонщини зазначають, що протягом доби у Бериславському районі ліквідували чотири пожежі, викликані ворожими обстрілами — горілі житлові будинки, автомобілі, допоміжна споруда та гаражне приміщення.