Загранпаспорт должен бить в наличии физически для пересечения границы, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n188913-zagranpasport-v-diyi-ne-yavlyaetsya-dokumentom-dlya-peresecheniya-granicy-gospogranslujba.html

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E-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну.

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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, коментуючи появу у ЗМІ інформації, що прикордонники не приймають е-документи у застосунку «Дія» для пропуску через кордон.

Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично, — наголошують у відомстві.

У ДПСУ зазначають, що e-паспорти можуть допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи.