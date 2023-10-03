Через «Дію» можна повернути кошти збанкрутілих банків. Фото:

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Вкладники збанкрутілих банків в Україні тепер можуть повернути свої кошти за допомогою додатку «Дія».

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Відтепер громадянам не потрібно оббивати пороги банків та витрачати час для того, щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків. Заявку в «Дії» можна подати з будь-якого українського міста чи села. Гроші повинні надійти упродовж трьох днів. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, зараз послуга доступна для вкладників 34 збанкрутілих банків. В Україні станом на 3 жовтня є 1,4 млн рахунків, які налічують 3,2 млрд грн. Цю суму необхідно відшкодувати.

Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу у світі, щоб кожен українець отримував послуги зручно й просто. Без бюрократії та корупції, — додав Федоров.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що тим українцям, які цього року не отримували виплат по субсидії, мають подати заявку на її отримання. Це можна зробити через портал «Дія» або через сайт Пенсійного фонду.