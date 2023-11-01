Азарову сообщили еще одно подозрение

Николай Азаров, фото: Noi.md

https://racurs.ua/n188918-azarovu-soobschili-esche-odno-podozrenie.html

Ракурс

Миколі Азарову, прем'єр-міністру часів президентства Віктора Януковича, повідомлено про нову підозру — у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111−1, ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу).

.

Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, Азаров, який з 2014 року переховується на території рф, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з російською федерацією.

Колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, відео з яких згодом розповсюджуються в інтернеті. Шляхом просування російських наративів, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію української держави, — наголошують в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що у відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі «Иная правда» та медіапорталах російських ЗМІ, екс-прем'єр:

виправдовує збройну агресію російської федерації проти України, розпочату в 2014 році, та окупацію частини території України;

висловлює публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом.

Так, ексчиновник закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спеціальна операція путіна врятувала Донецьк від захоплення, «попередивши цю трагедію» та називає події в Бучі «фейком», — наголошують у відомстві.

У відомстві зазначають, що факти протиправної діяльності екс-премє'ра підтверджуються, окрім іншого, висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.