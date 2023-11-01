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Молния попала в каноэ с учебной группой яхт-клуба на Полтавщине

На Полтавщине молния попала в каноэ с учебной группой, пропал подросток (ФОТО)

1 ноя 2023, 23:03
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На Полтавщині на водоймі у Горішніх Плавнях під час негоди блискавка влучила у навчальну групу місцевого яхт-клубу. В результаті у воді зник підліток.


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Про це сьогодні, 1 листопада, повідомляє прес-служба поліції Полтавської області.

Зазначається, що нещасний випадок стався близько 17.20.

За попередньою інформацією, під час тренування на каное в затоці «Барбара» група з 5 чоловік поверталась до берега через погіршення погодних умов. У цей час у каное, в якому перебував неповнолітній, 2007 року народження, влучила блискавка. Унаслідок влучання блискавки неповнолітній зник у воді, — вказано в повідомленні.

Наразі на місці події тривають пошукові заходи, в яких беруть участь водні поліцейські, співробітники ДСНС, муніципальної варти та представники громадськості. Пошуки тривають і на воді, і на суходолі.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Пошуково-рятувальні заходи тривають, поліція з’ясовує обставини події.

Блискавка влучила у каное з навчальною групою яхт-клубу на Полтавщині, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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