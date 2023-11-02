ПВО С-400. Фото:

https://racurs.ua/n188930-rf-pridetsya-oslabit-svou-pvo-v-ukraine-posle-poteri-neskolkih-s-400-razvedka.html

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Втрати росією кількох зенітно-ракетних комплексів С-400 в Україні змусить командування рф послабити свою протиповітряну оборону в інших місцях.

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Упродовж останнього тижня армія рф внаслідок ударів ЗСУ втратила щонайменше чотири пускові установки ЗРК С-400. 26 жовтня російські ЗМІ повідомили, що три російські пускові установки С-400 були знищені в Луганській області. А українські джерела заявляли про додаткові втрати російської ППО в окупованому Криму. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що ці втрати підкреслюють, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, найімовірніше, збільшить і без того значне навантаження на системи і операторів, що залишилися.

Британська розвідка не виключає, що замінюючи знищені системи в Україні, рф послабить свою протиповітряну оборону на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля тимчасово окупованого Луганська. А в ніч на 30 жовтня успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.