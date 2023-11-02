Гаага обязала рф выплатить 267 млн долларов за захваченные в Крыму активы

https://racurs.ua/n188938-gaaga-obyazala-rf-vyplatit-267-mln-dollarov-za-zahvachennye-v-krymu-aktivy.html

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Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовольнив позов української компанії ДТЕК і присудив країні-агресору росії виплатити компенсацію за активи, котрі були захоплені під час окупації Криму.

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Про це 2 листопада повідомляє прес-служба компанії.

Арбітраж присудив рф виплатити українській компанії компенсацію збитків у розмірі 267 млн доларів, що включає відсотки та судові витрати на дату рішення. Нарахування відсотків триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків, — йдеться у повідомленні.

Арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року. ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи рф.

Нагадаємо, судовий процес за позовом «ДТЕК Крименерго» проти рф тривав з 2017 року.