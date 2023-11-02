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Армия Израиля уже в городе Газа и окружает его с нескольких сторон
Армия Израиля действует в городе Газа и окружает его с нескольких сторонhttps://racurs.ua/n188944-armiya-izrailya-deystvuet-v-gorode-gaza-i-okrujaet-ego-s-neskolkih-storon.htmlРакурс
Армія оборони Ізраїлю уже діє всередині міста Газа й почала оточувати його з кількох боків. Про це 2 листопада заявив начальник штабу ЦАХАЛу, генерал-лейтенант Герці Халеві.
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Ми подолали ще один важливий етап у війні. Наша армія перебуває в самому серці північної Гази, діє у місті, оточує його, поглиблює наземний наступ і досягає успіхів, — підсумував він.
Зі слів Халеві, зараз ізраїльська армія веде дуже важкі бої в густонаселеній і складній міській зоні. Він додав, що війська ведуть ближній бій.
Наземні війська супроводжуються точною розвідкою, вогнем з повітря та моря. Це партнерство робить бойові дії набагато ефективнішими, — переконаний Халеві.
Начальник штабу ЦАХАЛу заявив, що «дух ізраїльського суспільства і справедливість нашої справи завжди супроводжують воїнів».
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