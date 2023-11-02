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Ракурс
Армия рф выпустила две ракеты "Оникс" по Одесской области - детали

Армия рф выпустила две ракеты «Оникс» по Одесской области — детали

2 ноя 2023, 20:20
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Окупаційна армія росії ввечері 2 листопада випустила дві надзвукові протикорабельні ракети «Онікс» по Одеській області.


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Про це у четвер повідомили Сили оборони півдня України.

Випущені з берегового ракетного комплексу «Бастіон» ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано, — йдеться у повідомленні захисників України.

Ракети росіяни випустили з берегового ракетного комплексу «Бастіон», розташованого на території тимчасово окупованого Криму.

Источник: Ракурс


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