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Армия рф выпустила две ракеты "Оникс" по Одесской области - детали
Армия рф выпустила две ракеты «Оникс» по Одесской области — деталиhttps://racurs.ua/n188950-armiya-rf-vypustila-dve-rakety-oniks-po-odesskoy-oblasti-detali.htmlРакурс
Окупаційна армія росії ввечері 2 листопада випустила дві надзвукові протикорабельні ракети «Онікс» по Одеській області.
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Про це у четвер повідомили Сили оборони півдня України.
Випущені з берегового ракетного комплексу «Бастіон» ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано, — йдеться у повідомленні захисників України.
Ракети росіяни випустили з берегового ракетного комплексу «Бастіон», розташованого на території тимчасово окупованого Криму.
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