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Армія рф випустила дві ракети “Онікс” по Одещині - деталі

Армія рф випустила дві ракети «Онікс» по Одещині — деталі

2 лис 2023, 20:20
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Окупаційна армія росії ввечері 2 листопада випустила дві надзвукові протикорабельні ракети «Онікс» по Одеській області.


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Про це у четвер повідомили Сили оборони півдня України.

Випущені з берегового ракетного комплексу «Бастіон» ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано, — йдеться у повідомленні захисників України.

Ракети росіяни випустили з берегового ракетного комплексу «Бастіон», розташованого на території тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Ракурс


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