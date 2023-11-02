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Армія рф випустила дві ракети “Онікс” по Одещині - деталі
Армія рф випустила дві ракети «Онікс» по Одещині — деталіhttps://racurs.ua/ua/n188950-armiya-rf-vypustyla-dvi-rakety-oniks-po-odeschyni-detali.htmlРакурс
Окупаційна армія росії ввечері 2 листопада випустила дві надзвукові протикорабельні ракети «Онікс» по Одеській області.
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Про це у четвер повідомили Сили оборони півдня України.
Випущені з берегового ракетного комплексу «Бастіон» ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано, — йдеться у повідомленні захисників України.
Ракети росіяни випустили з берегового ракетного комплексу «Бастіон», розташованого на території тимчасово окупованого Криму.
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