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Ракурс
Українська РЕБ “Піранья” пройшла польові випробування

Українська РЕБ «Піранья» пройшла польові випробування (ВІДЕО)

2 лис 2023, 19:58
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Комплекс радіоелектронної боротьби для захисту бронетехніки від російських безпілотників Piranha AVD 360, розроблений українською компанією «Піранья-Тех», успішно пройшов польові випробування й готовий до серійного виробництва.


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Про це сьогодні повідомив у Телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

З його слів, Piranha AVD 360 — комплекс РЕБ, який допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів. Комплекс створює захисний купол до 600 м навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та зависає в повітрі й здійснює аварійну посадку або безконтрольно падає.

Окрім цього, Piranha AVD 360 пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС.

Джерело: Ракурс


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