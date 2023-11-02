США заявили, що росія може постачати ППО угрупованню “Хезболла”

https://racurs.ua/ua/n188948-ssha-zayavyly-scho-rosiya-moje-postachaty-ppo-ugrupovannu-hezbolla.html

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Сполучені Штати Америки отримали інформацію про те, що ліванське угруповання «Хезболла» може отримати російську ППО.

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Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

За даними WSJ, Вашингтон отримав інформацію про те, що приватна військова компанія «Вагнера» може поставити систему ППО ліванському угрупованню «Хезболла». Йдеться про систему SA-22, яку використовують зенітні ракети і зенітні гармати для перехоплення літаків.

Зі слів американського чиновника, США ще не підтвердив факт відправки системи. Однак американський авіаносець вже розміщено у Східному Середземномор’ї, щоб спробувати стримати «Хезболлу».

Нагадаємо, після нападу бойовиків ХАМАС із Сектору Газа на Ізраїль почала зростати напруженість і з «Хезболлою». Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону. Підтримувані Іраном бойовики кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні.