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КНДР постачає рф снаряди і балістичні ракети, й закриває свої посольства — Yonhap

КНДР постачає рф снаряди і балістичні ракети й закриває свої посольства

2 лис 2023, 19:20
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Північна Корея закриває свої посольства, очікуючи більшої вигоди від поставок зброї до росії. Внаслідок санкцій у КНДР закінчуються гроші на підтримку роботи дипломатичних установ, завдяки яким раніше Пхеньяну, найімовірніше, вдавалося отримувати готівку за продаж контрабанди тощо.


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Тепер Кім Чен Ин отримує гроші від росії, надсилаючи їй боєприпаси й, можливо, балістичні ракети малої дальності, пише південнокорейське видання Yonhap.

За оцінкою Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, з порту Раджин до російського Владивостока було відправлено близько 2 тис. контейнерів з військовою технікою та боєприпасами — це більше, аніж раніше повідомляв Білий дім.

КНДР також могла постачала рф боєприпаси для танків серії Т, протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки і кулемети. Північнокорейські судна фіксувалися в росії раз на тиждень у період із серпня по вересень, але з жовтня по три-чотири кораблі бачили кожні три-чотири дні.

Джерело: Ракурс


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