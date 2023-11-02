КНДР поставляет рф снаряды и баллистические ракеты и закрывает свои посольства — Yonhap

https://racurs.ua/n188947-kndr-postavlyaet-rf-snaryady-ballisticheskie-rakety-i-zakryvaet-svoi-posolstva.html

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Північна Корея закриває свої посольства, очікуючи більшої вигоди від поставок зброї до росії. Внаслідок санкцій у КНДР закінчуються гроші на підтримку роботи дипломатичних установ, завдяки яким раніше Пхеньяну, найімовірніше, вдавалося отримувати готівку за продаж контрабанди тощо.

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Тепер Кім Чен Ин отримує гроші від росії, надсилаючи їй боєприпаси й, можливо, балістичні ракети малої дальності, пише південнокорейське видання Yonhap.

За оцінкою Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, з порту Раджин до російського Владивостока було відправлено близько 2 тис. контейнерів з військовою технікою та боєприпасами — це більше, аніж раніше повідомляв Білий дім.

КНДР також могла постачала рф боєприпаси для танків серії Т, протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки і кулемети. Північнокорейські судна фіксувалися в росії раз на тиждень у період із серпня по вересень, але з жовтня по три-чотири кораблі бачили кожні три-чотири дні.