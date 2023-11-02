Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
DeepState: ВСУ разгромили колонну танков рф — видео — война россии против Украины

DeepState: ВСУ разгромили колонну танков рф (ВИДЕО)

2 ноя 2023, 18:58
999

З’явилося відео розгрому колони військової техніки окупаційної армії росії на Вугледарському напрямку.


.

Про це повідомляє моніторингова група DeepState, яка аналізує карту бойових дій.

Внаслідок важких боїв окупанти зазнали невдачі та втратити 18 одиниць техніки. Речник Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» Олександр Штупун підтвердив УП, що на Вугледарському напрямку була спроба загарбників наступати, але Сили оборони завдали ворогу важких втрат.

Повного розуміння обставин бою ще немає. За попередньою інформацією, колона з чималою кількістю танків та десантом спробувала атакувати на схід від села. Внаслідок було уражено щонайменше 18 одиниць військової техніки, частину уражень можна побачити на відео. Відмінна робота 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців (список може доповнюватися), — йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров