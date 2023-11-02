DeepState: ЗСУ знищили колону танків рф

https://racurs.ua/ua/n188946-deepstate-zsu-znyschyly-kolonu-tankiv-rf-video.html

Ракурс

З’явилося відео розгрому колони військової техніки окупаційної армії росії на Вугледарському напрямку.

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Про це повідомляє моніторингова група DeepState, яка аналізує карту бойових дій.

Внаслідок важких боїв окупанти зазнали невдачі та втратити 18 одиниць техніки. Речник Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» Олександр Штупун підтвердив УП, що на Вугледарському напрямку була спроба загарбників наступати, але Сили оборони завдали ворогу важких втрат.