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DeepState: ЗСУ знищили колону танків рф
DeepState: ЗСУ знищили колону танків рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188946-deepstate-zsu-znyschyly-kolonu-tankiv-rf-video.htmlРакурс
З’явилося відео розгрому колони військової техніки окупаційної армії росії на Вугледарському напрямку.
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Про це повідомляє моніторингова група DeepState, яка аналізує карту бойових дій.
Внаслідок важких боїв окупанти зазнали невдачі та втратити 18 одиниць техніки. Речник Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» Олександр Штупун підтвердив УП, що на Вугледарському напрямку була спроба загарбників наступати, але Сили оборони завдали ворогу важких втрат.
Повного розуміння обставин бою ще немає. За попередньою інформацією, колона з чималою кількістю танків та десантом спробувала атакувати на схід від села. Внаслідок було уражено щонайменше 18 одиниць військової техніки, частину уражень можна побачити на відео. Відмінна робота 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців (список може доповнюватися), — йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.
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