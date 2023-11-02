WSJ: Після смерті Пригожина рф створює нову військову структуру в Африці

https://racurs.ua/ua/n188945-wsj-pislya-smerti-prygojyna-rf-stvoruie-novu-viyskovu-strukturu-v-afryci.html

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росія після смерті так званого «повара путіна», ватажка приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина працює над новою військовою структурою, яка візьме на себе розгалужені операції на території Африки.

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Про це пише видання The Wall Street Journal.

росія планує замінити «вагнерівців» в Африці іншими ПВК. Йдеться про «Редут» та «Конвой». Ці військові компанії фінансуються друзями російського диктатора Геннадієм Тимченко та Аркадієм Роттенбергом.

Заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров очолює структуру, яка несе відповідальність за операції рф на території континенту, а контролює діяльність — чиновник ГРУ Андрій Аверʼянов. Наприкінці серпня Євкуров відвідав Лівію, Буркіна-Фасо, Малі та Центральноафриканську Республіку. На кадрах поїздок можна було побачити Аверʼянова й командира «Редут» Костянтина Мірзаянця. Пікалов, який раніше керував військовими операціями «вагнерівців» в Африці — очолює «Конвой».

Найманці рф працюють в багатьох країнах Африки:

Судані;

Малі;

Лівії;

Мозамбіку.

До 2013 року частка російської зброї в Африці коливалася в межах 11−25%, а після 2017 року — зросла до понад 40%. Станом на 2020 рік половина імпортованої зброї Африкою була російською.

Окрім цього, з 2019 року Алжир, Гана, Замбія, Нігерія, Руанда зробили ставку на російську ядерну енергію. Зокрема країна-терорист пообіцяла їм з часом збудувати декілька атомних електростанцій.