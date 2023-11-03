Президент заменил командующего Сил спецопераций

https://racurs.ua/n188977-prezident-zamenil-komanduuschego-sil-specoperaciy.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

.

Новим командувачем став Сергій Лупанчук.

Відповідний указ № 728 від 3 листопада оприлюднено на сайті президента: «Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України», — йдеться в документі.

Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Віктора Хоренка.

Хоренко — командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ від 25 липня 2022 року, генерал-майор, учасник російсько-української війни. Замінив на посаді командувача ССО Григорія Галагана.

Днями командувач ССО Хоренко підтвердив свою пряму участь в операції ГУР у Кабулі.

У серпні 2021 року українські спецпризначенці провели спецоперацію, врятувавши групу людей, які прагнули евакуюватися з Афганістану, де до влади прийшов Талібан, але не могли дістатися на летовище в Кабулі.

Серед евакуйованих були громадяни України, громадяни інших держав, у тому числі представники ООН, члени правозахисних організацій, журналісти іноземних видань.