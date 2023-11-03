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Ракурс
Гепатит добрался до третьего региона Украины

Гепатит добрался до третьего региона Украины

3 ноя 2023, 17:28
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У Тернопільській області зафіксували випадок гепатиту A. Про це 3 листопада повідомили в ОВА.


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За словами голови регіону, продовжується епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та зовнішнього середовища.

Пацієнтку госпіталізовано до інфекційного відділення однієї з лікарень Тернопільщини. Тримаємо ситуацію на контролі, — сказав голова ОВА Труш.

Це вже третя область, де зафіксовані випадки захворювання. До цього випадки гепатиту A були зафіксовані на Вінниччині та Івано-Франківщині.

У Вінницькій області станом на 3 листопада в області підтверджено 219 випадків захворювання. За медичною допомогою звернулися 262 особи, з них 36 дітей, госпіталізовано 111 осіб, 87 хворих виписали.

Источник: Ракурс


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