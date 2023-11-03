россия использует войну на Ближнем Востоке в попытке отвлечь внимание от Украины — заявление Израиля

https://racurs.ua/n188985-rossiya-ispolzuet-voynu-na-blijnem-vostoke-v-popytke-otvlech-vnimanie-ot-ukrainy-zayavlenie.html

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Постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан заявив, що росія використовує війну на Близькому Сході, щоб відвернути увагу світу від свого вторгнення до України.

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Газета «Едіот ахронот» пояснює, що ізраїльський дипломат у такий спосіб відповів на слова постпреда рф в ООН Василя Небензі, який заявив, що Ізраїль не має права на самооборону.

Усім зрозуміло, як би відреагувала росія, якби тисячі її громадян були вбиті та викрадені терористичною організацією. На жаль, росія використовує терористичну атаку ХАМАС у найбільш збочений спосіб, щоб відвернути увагу світу від вторгнення в Україну, — заявив Ердан.

Дипломат також назвав росію «останньою країною», яка може вчити Ізраїль дотримання міжнародного права:

Смішно чути саме від представника росії моралі на адресу Ізраїлю з приводу прав людини та міжнародного права. Представника країни, яку виключили із Ради ООН з прав людини. росія — остання країна, яка може нас повчати, — наголосив Ердан.

Раніше Небензя заявив, що Ізраїль не має права на самооборону у війні проти ХАМАС:

Такого права немає, що підтверджено консультативним висновком Міжнародного суду [ООН] у 2004 році.

Водночас російська газета «Комерсант» звернула увагу, що у висновку суду від 2004 року йдеться не про це. У документі йшлося про те, що будівництво Ізраїлем роздільного бар'єру на палестинській території є порушенням міжнародного права. Право на самооборону в ухвалі суду не згадувалося.

У війні Ізраїлю з ХАМАСом Росія зайняла пропалестинську позицію. Зокрема, президент росії путін назвав палестино-ізраїльський конфлікт «яскравим прикладом провалу політики США», а також наголосив на необхідності створення незалежної палестинської держави.

Наприкінці жовтня до Москви прибула делегація ХАМАС, вперше початку війни на Близькому Сході. У МЗС рф розповіли, що на зустрічі обговорювалося «звільнення іноземних заручників, що знаходяться на території сектору Газа», а також було порушено «питання, пов’язані із забезпеченням евакуації російських та інших іноземних громадян з території палестинського анклаву».

Пізніше глава делегації ХАМАС Муса Абу Марзук заявив, що угруповання «позитивніше і уважніше» відноситься до запиту рф про звільнення з сектору Газа заручників з російським громадянством «через характер відносин з рф».