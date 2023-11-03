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Палестину в соцсетях поддерживают чаще, чем Израиль
Палестину в соцсетях поддерживают чаще, чем Израильhttps://racurs.ua/n188988-palestinu-v-socsetyah-podderjivaut-chasche-chem-izrail.htmlРакурс
Палестину в соцмережах підтримують частіше, ніж Ізраїль.
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В день нападу ХАМАС 7 жовтня обидві сторони мали приблизно рівну підтримку. Проте вже станом на 19 жовтня пропалестинські пости зустрічались майже в 4 рази частіше, ніж проізраїльські.
Про це свідчить дослідження компанії DRM за допомогою штучного інтелекту, яке замовив The Economist.
В опитуваннях суспільної думки натомість в цілому переважає підтримка Ізраїля. До прикладу, опитування в США показало, що на одного прихильника Палестини припадає три прихильники Ізраїлю.
Натомість в американських соцмережах на ту ж дату пропалестинських постів було вдвічі більше, ніж проізраїльських.
Подібною була ситуація у Великій Британії, Данії, Франції, Іспанії та Швеції.
Причина такого розриву, на думку дослідників — вік користувачів соцмереж. Молодь, за їх словами, має «незвичайно пропалестинські» погляди.
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