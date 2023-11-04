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Ракурс
Фото со спутника показывают, как ЦАХАЛ окружает город Газа:

ЦАХАЛ окружил город Газа с трех сторон (КАРТА)

4 ноя 2023, 08:20
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Сухопутні війська Армії оборони Ізраїлю оточують місто Газа.


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ЦАХАЛ оточив місто з трьох напрямків: від північно-західного кордону Гази вздовж узбережжя Середземного моря, з північного сходу біля Бейт-Хануна і зі сходу на південь від міста Газа, наближаючись до моря. Про це свідчать відеоматеріали, оприлюднені ізраїльською армією та угрупованням ХАМАС, а також супутникові знімки і відео із соціальних мереж, передає телеканал CNN.

Аналіз знімків, проведений CNN, допомагає пролити світло на те, що відбувається на місці, оскільки армія оборони Ізраїлю заявляє, що оточила місто, — йдеться в матеріалі.

Напередодні речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу оточили Газу і околиці міста з повітря, суші та моря.

Фото з супутника показують, як ЦАХАЛ оточує місто Газа: CNN

Нагадаємо, начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві 2 листопада заявив, що ізраїльська армія веде дуже важкі бої в густонаселеній і складній міській зоні.

Джерело: CNN

Источник: Ракурс


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