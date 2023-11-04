Президент Еврокомиссии прибывает в Киев. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n188998-glava-evrokomissii-pribyvaet-v-kiev-i-vystupit-v-verhovnoy-rade-nardep.html

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва з робочим візитом.

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У суботу, 4 листопада, європейська чиновниця зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також очікується виступ Урсули фон дер Ляйєн перед депутатами Верховної Ради. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За словами нардепа, візит відбувається напередодні того, як Єврокомісія має рекомендувати почати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

Як відомо, ще минулого тижня медіа писали про ймовірний візит президента Єврокомісії до України. Журналісти припускали, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у «кандидатських» реформах.

Нагадаємо, 24 жовтня Єврокомісія надала Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги, які підуть на покриття «нагальних потреб у фінансуванні завдяки стабільній, передбачуваній і значній фінансовій підтримці».