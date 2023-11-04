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В гостинице в Печерском районе Киева произошла стрельба, фото: полиция Киева
Стрельба произошла в одной из гостиниц Киева (ФОТО)https://racurs.ua/n189013-strelba-proizoshla-v-odnoy-iz-gostinic-kieva-foto.htmlРакурс
У Києві в одному з готелів на Печерську сьогодні, 4 листопада, сталася стрілянина.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
До поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Еспланадній. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативники і керівництво Печерського управління поліції, — вказано в повідомленні.
Як виявилося, причиною стрілянини став конфлікт між мешканцями готелю.
Інцидент трапився на першому поверсі готелю між компанією осіб та невідомим. У ході словесного конфлікту порушник дістав зброю і вистрілив у одного із чоловіків, внаслідок чого потерпілий отримав поранення в ногу, — розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.
Зазначається, що після скоєного зловмисник відразу втік з місця події на автомобілі, тож у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та всі наряди поліції були орієнтовані на розшук цього авто. Протягом години чоловіка затримали на вулиці Михайла Бойчука. Ним виявився уродженець Одещини, 1990 року народження.
Під час обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину — травматичний пістолет. Наразі вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, — зазначив Дуброва.
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