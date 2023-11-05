Трехдневный траур по погибшим военным 128-й бригады объявили на Закарпатье

Российский ракетный удар унес жизни военных 128-й бригады, фото: МВД

https://racurs.ua/n189027-trehdnevnyy-traur-po-pogibshim-voennym-128-y-brigady-obyavili-na-zakarpate.html

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У Закарпатській області оголосили триденну жалобу за воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які загинули внаслідок російського ракетного удару, котрий стався 3 листопада на Закарпатті.

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Про це сьогодні, 5 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

В районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128-ї ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів. 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння, — зазначив чиновник.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом загибелі військовослужбовців 128-ї ОГШБр.