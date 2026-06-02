Российский агент задержан на Закарпатье, фото: СБУ

На Закарпатті затримали завербованого російською воєнною розвідкою (більш відомою як ГРУ) працівника місцевого заводу, який шпигував за підприємствами, що виконують оборонні замовлення на заході України.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

За матеріалами справи:

агент відстежував адреси таких компаній, а також розвідував інформацію про види та обсяги їхньої продукції;

також він збирав «картотеку» на працівників відповідних об'єктів, зокрема їхні персональні дані та особливості режиму роботи;

російське ГРУ планувало використати агентурні відомості для підготовки повітряних атак по заводах ОПК України та вчинення терактів проти посадовців компаній, зокрема інженерів-розробників;

для виконання завдання ворога агент завуальовано випитував розвіддані у своїх колишніх колег, які наразі працюють на різних підприємствах української оборонки. Зазвичай у таких розмовах він діяв під приводом «перейняття передового досвіду» і проявляв професійний інтерес, зокрема до новітніх розробок ОПК та залучених до цього фахівців;

зібрані відомості зловмисник передавав у воєнну розвідку РФ через свого батька, який проживає в Калінінграді та співпрацює з російською спецслужбою;

надалі він мав влаштуватися на інше оборонне підприємство для збору нової інформації на користь країни-агресора;

крім цього, під час прицільних атак рашистів за координатами агента його куратори з ГРУ РФ обіцяли завчасно вивести фігуранта із зони потенційного ураження. Для цього він сподівався одержати від них кодові слова у месенджері.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і запобігли працевлаштуванню російського «крота» на інше підприємство ОПК. Паралельно з цим було убезпечено локації оборонних об'єктів України, — зазначили у спецслужбі.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали за місцем його проживання. Під час обшуку в його оселі виявлено мобільні телефони з доказами роботи на ворога. Також у нього вилучено зброю та боєприпаси, походження яких наразі з’ясовують правоохоронці.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.