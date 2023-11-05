Прокуратура начала производство из-за видео избиения военного в отделении полиции Киева

Фрагмент видео инцидента в Шевченковском отделении полиции

https://racurs.ua/n189033-prokuratura-nachala-proizvodstvo-iz-za-video-izbieniya-voennogo-v-otdelenii-policii-kieva.html

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Прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві.

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Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

У мережі інтернет розповсюджено інформацію про затримання військовослужбовця працівниками Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті та вчинення ними протиправних дій, пов’язаних із спричиненням військовослужбовцю тілесних ушкоджень, — вказано в повідомленні. — Також було оприлюднено відео з приміщення територіального відділу поліції, на якому видно момент падіння військовослужбовця на підлогу.

Зазначається, що відомості про цей інцидент внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу — перевищення влади або службових повноважень. Проводяться заходи щодо встановлення обставин події, її учасників та можливих свідків.

Також будуть опрацьовані записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управління поліції, — додають у прокуратурі.

Раніше у соцмережах з’явилося відео, на котрому, як стверджувалося, показане побиття у відділку поліції військового-прикордонника, котрий дістав важке поранення на фронті й проходив військово-лікарську комісію в Києві. Зазначалося, що військовий після проходження комісії направився на вокзал, де був затриманий поліцейськими за порушення комендантської години".

Згодом у поліції Києва повідомили, що за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника розпочато службову перевірку, й опублікували свою відеоверсію інциденту.

У поліції стверджують, що інцидент стався вночі 3 листопада.