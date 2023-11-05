В Украине ликвидировали двух российских оккупантов высокого ранга

https://racurs.ua/n189045-v-ukraine-likvidirovali-dvuh-rossiyskih-okkupantov-vysokogo-ranga.html

Ракурс

В Україні ліквідували двох військових рф високого рангу.

.

Один з них — представник силових органів рф, співробітник Судово-експертного центру Слідчого комітету росії полковника юстиції Віктор Передерій. Ліквідація відбулася на тимчасово окупованій московитами території України. Про це повідомив російський регіональний портал «Живая Кубань».

Передерій розпочинав службу слідчим в органах прокуратури Новоросійська. Потім він працював у Головному слідчому управлінні Слідкому росії по Московській області, з серпня 2017 року — у Московській академії СКР.

У березні 2019 року Передерій пішов на пенсію, однак у 2022 році повернувся до роботи як співробітник СЕЦ СКР.

Крім того, ліквідовано командира батальйону «Терек» Віктора «Кедра» Попова, полковника у відставці, «отамана» Святохрестовської районної спільноти Ставропольського краю.