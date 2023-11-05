Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине ликвидировали двух российских оккупантов высокого ранга

В Украине ликвидировали двух российских оккупантов высокого ранга

5 ноя 2023, 17:46
999

В Україні ліквідували двох військових рф високого рангу.


.

Один з них — представник силових органів рф, співробітник Судово-експертного центру Слідчого комітету росії полковника юстиції Віктор Передерій. Ліквідація відбулася на тимчасово окупованій московитами території України. Про це повідомив російський регіональний портал «Живая Кубань».

Ліквідований в Україні московит Передерій

Передерій розпочинав службу слідчим в органах прокуратури Новоросійська. Потім він працював у Головному слідчому управлінні Слідкому росії по Московській області, з серпня 2017 року — у Московській академії СКР.

У березні 2019 року Передерій пішов на пенсію, однак у 2022 році повернувся до роботи як співробітник СЕЦ СКР.

Крім того, ліквідовано командира батальйону «Терек» Віктора «Кедра» Попова, полковника у відставці, «отамана» Святохрестовської районної спільноти Ставропольського краю.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров