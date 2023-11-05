россия договаривается о создании военной базы в Ливии, чтобы следить за ЕС

https://racurs.ua/n189054-rossiya-dogovarivaetsya-o-sozdanii-voennoy-bazy-v-livii-chtoby-sledit-za-es.html

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Представники росії та Лівії ведуть переговори про створення російської військової бази на території африканської країни.

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Джерела агенції Bloomberg, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що робота над військовою угодою між кремлівським диктатором путіним і головнокомандувачем Лівійської національної армії, яка контролює схід країни, Халіфою Хафтаром почалася незабаром після їхньої зустрічі в Москві наприкінці вересня 2023 року.

У рамках цього договору росія може отримати право на постійне розміщення своїх військових кораблів, ймовірно, у порту міста Тобрук на узбережжі Середземного моря. Також рф може отримати у своє користування кілька авіабаз, на яких зараз розміщено бойовиків ПВК «Вагнера».

Водночас Хафтару, за словами джерел агентства, потрібні системи протиповітряної оборони, які може надати росія. Крім цього, російські військові могли б допомогти Хафтару з навчанням пілотів та спецпризначенців.

Джерела агентства зазначають, що перш ніж росія зможе використати лівійський порт у військових цілях, необхідно буде провести модернізацію портової інфраструктури.

Водночас колишній спеціальний посланник США в Лівії Джонатан Уайнер у розмові з Bloomberg зазначив, що американська влада «дуже серйозно» ставиться до теми потенційного розширення військової присутності рф у Лівії.