Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Под Мариуполем произошел прицельный прилет в склад оккупантов

Под Мариуполем произошел прицельный прилет в склад оккупантов (ВИДЕО)

5 ноя 2023, 21:00
999

Яскрава, гаряча й гучна «бавовна» з детонацією завітала увечері 5 листопада на склад боєприпасів росіян в селище Сєдове під Маріуполем.


.

Прицільний приліт у великий склад боєкомплекту російських окупаційних військ. Про це повідомляють очевидці у соцмережах. Потужні детонації чути у Маріуполі та у всій окрузі.

За деякими даними, також знищено рембазу з технікою та гелікоптерами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров