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Под Мариуполем произошел прицельный прилет в склад оккупантов
Под Мариуполем произошел прицельный прилет в склад оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189053-pod-mariupolem-proizoshel-pricelnyy-prilet-v-sklad-okkupantov-video.htmlРакурс
Яскрава, гаряча й гучна «бавовна» з детонацією завітала увечері 5 листопада на склад боєприпасів росіян в селище Сєдове під Маріуполем.
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Прицільний приліт у великий склад боєкомплекту російських окупаційних військ. Про це повідомляють очевидці у соцмережах. Потужні детонації чути у Маріуполі та у всій окрузі.
За деякими даними, також знищено рембазу з технікою та гелікоптерами.
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