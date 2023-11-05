Під Маріуполем стався прицільний приліт у склад росіян

https://racurs.ua/ua/n189053-pid-mariupolem-stavsya-prycilnyy-prylit-u-sklad-rosiyan-video.html

Ракурс

Яскрава, гаряча й гучна «бавовна» з детонацією завітала увечері 5 листопада на склад боєприпасів росіян в селище Сєдове під Маріуполем.

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Прицільний приліт у великий склад боєкомплекту російських окупаційних військ. Про це повідомляють очевидці у соцмережах. Потужні детонації чути у Маріуполі та у всій окрузі.

За деякими даними, також знищено рембазу з технікою та гелікоптерами.