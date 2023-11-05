Північне сяйво в Україні - небо почервоніло

https://racurs.ua/ua/n189052-pivnichne-syayvo-v-ukrayini-nebo-pochervonilo-foto.html

Ракурс

Українці увечері 5 листопада спостерігали північне сяйво в небі над Київщиною, Донеччиною, Одещиною, Херсонщиною та іншими областями.

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Харківський астроном Володимир Кажанов у Фейсбуці пояснив, що небо червоного кольору, яке сьогодні ввечері бачили в Україні, пов’язане із геомагнітною бурею.

Українці наповнили свої соцмережі фото незвичайного у наших широтах явища.