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Північне сяйво в Україні - небо почервоніло
Північне сяйво в Україні — небо почервоніло (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189052-pivnichne-syayvo-v-ukrayini-nebo-pochervonilo-foto.htmlРакурс
Українці увечері 5 листопада спостерігали північне сяйво в небі над Київщиною, Донеччиною, Одещиною, Херсонщиною та іншими областями.
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Харківський астроном Володимир Кажанов у Фейсбуці пояснив, що небо червоного кольору, яке сьогодні ввечері бачили в Україні, пов’язане із геомагнітною бурею.
Українці наповнили свої соцмережі фото незвичайного у наших широтах явища.
У ніч із 5 на 6 листопада в Україні, як і в багатьох країнах Північної півкулі Землі, спостерігається яскраве північне сяйво. Відбулася потужна геомагнітна буря, пов’язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому, — написав учений.
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