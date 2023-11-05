Бутусов повідомив втрати 128 бригади внаслідок удару ракетою

https://racurs.ua/ua/n189051-butusov-povidomyv-vtraty-128-brygady-vnaslidok-udaru-raketou.html

Ракурс

Унаслідок ракетного удару росіян по шикуванню артилеристів 128-ї бригади в селищі Зарічне загинуло 28 військовослужбовців, понад 50 поранено.

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Про це повідомив у своїх соцмережах журналіст Юрій Бутусов.

Дрон противника тривалий час спостерігав, як зосереджуються автомобілі в середині села, і ворог завдав удар керованою ракетою. Судячи з руйнувань, це ймовірно була авіаційна ракета Х-59.

Раніше у мережі з’явилося відео з моментом удару ракети «Іскандер-М» по шикуванню 128-ї ОГШБр 3 листопада. Російський безпілотник усе бачив.

Зі свідчень бійців, російські розвіддрони постійно перебувають у небі над прифронтовими територіями Запорізької області, аж до Запоріжжя. За таких обставин тим більш незбагненне масове шикування неподалік лінії зіткнення.