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Бутусов сообщил потери 128 бригады в результате удара ракетой

Бутусов сообщил потери 128 бригады в результате удара ракетой

5 ноя 2023, 20:25
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Унаслідок ракетного удару росіян по шикуванню артилеристів 128-ї бригади в селищі Зарічне загинуло 28 військовослужбовців, понад 50 поранено.


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Про це повідомив у своїх соцмережах журналіст Юрій Бутусов.

Дрон противника тривалий час спостерігав, як зосереджуються автомобілі в середині села, і ворог завдав удар керованою ракетою. Судячи з руйнувань, це ймовірно була авіаційна ракета Х-59.

Раніше у мережі з’явилося відео з моментом удару ракети «Іскандер-М» по шикуванню 128-ї ОГШБр 3 листопада. Російський безпілотник усе бачив.

Зі свідчень бійців, російські розвіддрони постійно перебувають у небі над прифронтовими територіями Запорізької області, аж до Запоріжжя. За таких обставин тим більш незбагненне масове шикування неподалік лінії зіткнення.

Источник: Ракурс


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