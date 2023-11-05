Зеленський прокоментував ракетний удар по 128-й бригаді

https://racurs.ua/ua/n189047-zelenskyy-prokomentuvav-raketnyy-udar-po-128-y-brygadi.html

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Президент Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував ракетний удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді 3 листопада на Запорізькому напрямку, внаслідок якого загинули військові, та заявив, що за фактом інциденту відкрили кримінальне провадження.

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Міністр оборони Рустем Умєров доповів Зеленському про трагедію. Зеленський назвав її такою, що можна було уникнути.

Головне — встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій — у зоні дострілу та аеророзвідки ворога — знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними, — заявив президент.

На Закарпатті оголосили триденну жалобу через загибель військових 128-окремої гірсько-штурмової бригади, повідомив керівник ОВА Микита.

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Є загиблі та поранені серед військових.