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Ракурс
Северное сияние в Украине - небо покраснело

Северное сияние в Украине — небо покраснело (ФОТО)

5 ноя 2023, 20:42
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Українці увечері 5 листопада спостерігали північне сяйво в небі над Київщиною, Донеччиною, Одещиною, Херсонщиною та іншими областями.


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Харківський астроном Володимир Кажанов у Фейсбуці пояснив, що небо червоного кольору, яке сьогодні ввечері бачили в Україні, пов’язане із геомагнітною бурею.

Українці наповнили свої соцмережі фото незвичайного у наших широтах явища.

Північне сяйво в Україні - небо почервоніло

Північне сяйво в Україні - небо почервоніло

Північне сяйво в Україні - небо почервоніло

Північне сяйво в Україні - небо почервоніло

Північне сяйво в Україні - небо почервоніло

Північне сяйво в Україні - небо почервоніло

У ніч із 5 на 6 листопада в Україні, як і в багатьох країнах Північної півкулі Землі, спостерігається яскраве північне сяйво. Відбулася потужна геомагнітна буря, пов’язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому, — написав учений.

Источник: Ракурс


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