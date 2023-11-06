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ГУР озвучило новые данные о запасах ракет в россии. Фото:
ГУР озвучило новые данные о запасах ракет в россииhttps://racurs.ua/n189062-gur-ozvuchilo-novye-dannye-o-zapasah-raket-v-rossii.htmlРакурс
Країна-агресор росія досі володіє значним запасом далекобійних та високоточних ракет.
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Зараз в арсеналах російської армії є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів. Така приблизна кількість ракет була у ворога й у 2022 році. Про це представник Головного управління розвідки генерала-майора Вадим Скібіцький заявив у коментарі «РБК-Україна».
Орієнтовна кількість інших ракет у запасах рф:
- 165 «Калібрів»;
- 160 ракет Х-101, Х-555 і Х-55;
- 290 «Іскандерів» (М і К);
- 80 «Кинджалів»;
- 150 ракет Х-22 / Х-32.
За словами Скібіцького, щомісяця росія виробляє 20 «Калібрів», близько 40 ракет Х-101, близько 30 балістичних ракет «Іскандер-М» та 12 крилатих «Іскандер-К». У жовтні російський ВПК виробив 4 «Кинджали».
Крім того, росіяни модернізують ракету Х-22 на Х-32. У цьому випадку йдеться про дев’ять одиниць на місяць. Також ворог почав вдосконалювати протикорабельні ракети «Онікс» з метою використання їх по наземним об'єктам.
Нагадаємо, вже понад місяць російські бомбардувальники не здійснювали пусків крилатих ракет по Україні, і це одна з найдовших пауз за час повномасштабної війни. Британська розвідка вважає, що росія почне використовувати нещодавно виготовлені ракети далекої дії для зимових ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
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